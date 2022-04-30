مواعيد حفلات ساقية الصاوي في النصف الأول من مايو 2022

أعلنت ساقية الصاوي جدول حفلات شهر مايو 2022، والتي تنطلق بعد عيد الفطر المقبل، ويضم عددا من الحفلات:

الثلاثاء 3 مايو.. حفل عبد الباسط حمودة

يستعد نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لتقديم حفل غنائي يوم الثلاثاء 3 مايو في الثامنة مساءً بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وسيقدم خلال الحفل العديد من الأغاني الشعبية.

الأربعاء 4 مايو.. حفل «طبلة الست»

تحيى سها محمد وفرقتها «طبلة الست» أشهر الأغاني التراثية على دقات الإيقاع، يوم الأربعاء 4 مايو في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر في الساقية.

حفل عزمي

يستعد الفنان وعازف الكمان عزمي لتقديم حفل موسيقي بمصاحبة فرقته «كيان» الأربعاء 4 مايو بقاعة الحكمة في الثامنة مساءً.

حفلات أم كلثوم في ساقية الصاوي

حفل أم كلثوم:

تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس لتقديم حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 5 مايو في السادسة والثامنة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، في إطار مشروع «أم كلثوم تعود من جديد».

حفل محمد سعيد:

يستعد الفنان «محمد سعيد» لتقديم حفل غنائى يوم الخميس 5 مايو على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بحضور جمهوره في تمام السابعة مساءً.

فيما يستعد الشاعر عمرو حسن لتقديم أمسيتين شعريتين الجمعة 6 مايو على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي في الرابعة والسابعة والنصف مساءً.

حفل جينو سايد:

حفل روك مميزة يشارك فيها كل من فريق «جينو سايد» وفريق «راديو أكتيف توي» وفريق «زئير» الأحد 8 مايو في السابعة مساءً بقاعة النهر في الساقية.

حفل الفن الصادق

بقيادة المايسترو إسماعيل صادق تستعد فرقة «الفن الصادق» لتقديم حفل موسيقى عربية الاثنين 9 مايو في السابعة مساءً بقاعة النهر في الساقية، تقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أجمل الأغانى المميزة.

حفل ستاند أب كوميدي

أقوى حفلات الاستاند أب كوميدى تستمتعون بها يوم الخميس 12 مايو في السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة بالساقية، بمشاركة نخبة من الفنانين المميزين وهم «حسام – مينا- وليد – عمر – مروان».

كما يحيي المبتهل علي الهلباوي حفلاً جديداً على مسرح قاعة النهر بالساقية، يوم الخميس 12 مايو في السابعة والنصف مساءً، يغني مجموعة مميزة من الأغاني، إضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودووم ومرسال لحبيبتي.

يستعد فريق virus لتقديم حفل موسيقى الروك، يوم الجمعة 13 مايو في السادسة مساءً بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

حفل محمد قدري

لأول مرة في ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل موسيقى عربية بقيادة المايسترو محمد قدري الجمعة 13 مايو في السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة.

السبت 14 مايو.. حفل «ديسكو مصر»

يستعد فريق ديسكو مصر لتقديم حفل جديد، يوم السبت 14 مايو، في الثامنة مساءً بقاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

الأحد 15 مايو.. حفل محمد العلايلي

يستعد الفنان محمد العلايلي لإحياء حفل موسيقى عربية بمشاركة فرقته الموسيقية، يوم الأحد 15 مايو بقاعة النهر في السابعة مساءً بالساقية، ويقدم العلايلي خلال الحفل أغاني من الزمن الجميل.