حياة كريمة تكثف أعمالها بالغربية: نسب إنجاز المشروعات وصلت لـ100% (أرقام وصور)

وضعت المبادرة الرئاسية حياة كريمة صمات حقيقة على أرض الواقع، إذ تسير المبادرة بشكل أسرع من معدلها الطبيعي، بهدف تحقيق إنجازات غير مشهودة في جوانب المعيشة كافة، من أجل الارتقاء بمستوى الريف المصري، بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لأفراده، تحقيقا لأهدافها المنشودة، بعد أن ظلّ الريف مهمّشًا على مدار سنوات، ويعد أبرز ما تستهدفه المبادرة توصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات الصرف الصحي، توصيل المياه للبيوت بالمناطق النائية وإنشاء شبكات المحمول ومجمعات حكومية وخدمية، مراكز شباب، مدارس، ومساجد، إضافة إلى قوافل طبية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الغربية

وكشفت محافظة الغربية عن نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في القرى المدرجة ضمن حياة كريمة، إذ جرى الانتهاء من 100% من أعمال الوحدة المحلية، المجلس المحلي والتضامن الاجتماعي وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيهات جنيه، مع استمرار أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ بها 10%، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي أجراها محافظ الغربية لتفقد مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، كما تفقد المجمع الزراعي البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية الذي سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ(المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، وفي قرية نهطاي).

60 مليون جنيه لإنشاء محطة صرف صحي في قرية حنون بالغربية

وكما أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية حنون التي ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة، بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى محطة الصرف الصحي بقرية دمنهور الوحش التي ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب الوحدة الصحية بالقرية ذاتها التي يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه.

الانتهاء من إنشاء محطة مياه فرسيس بالغربية

وأضافت المحافظة في بيان صادر عنها، أنه تم الانتهاء من 77% من أعمال إنشاء المجمع الزراعي البيطري بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه، فضلا عن إنهاء 85% من المجمع الخدمي، ومتابعة إنشاء محطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، كما وصلت نسبة إنجاز أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى 35% بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء محطة مياه فرسيس التي بلغت نسبة تنفيذها 100%.

إنجاز 90% من أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بالغربية

وفي سياق متصل أعلنت المحافظة الانتهاء من إتمام 90% من أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بميت الرخا، بتكلفة قدرها 6.7 مليون جنيه، واستمرار العمل في مركز شباب ميت الرخا الذي بلغت نسبة تنفيذه 20% بتكلفة قدرها 6.4 مليون جنيه، محطة مياه ميت الرخا بلغت نسبة تنفيذها 20% والوحدة الصحية بميت الرخا بلغت نسبة تنفيذها 96% بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.