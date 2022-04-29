«حياة كريمة» تتكفل بعلاج حفيدة بائع متجول وتهديه ميدالية الأبطال

أب لثلاث بنات وولد، يعمل متجول على «عربة طعام» يحصل يوميا على مقابل مالي من 100 إلى 150 جنيها، يخرج لعمله من الصباح الباكر، ويعود في نهايه الليل ليلبي طلبات أسرته.

بطل جديد اكشتفته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال جولتها في شوارع مصر المليئة بقصص الأبطال والعظماء والشرفاء، الذين يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش بشرف وعزة وكرامة، من خلال برنامج «حياة كريمة» المذاع على فضائية «dmc»، من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى.

علاج شهري لحفيدتي وراضي بكل اللى ييجي

«بنت بنتي مريضة، وبجيب لها علاجها الشهري، أنا الحمد لله راضي بكل اللى بييجي لي، وأكتر يوم بيعت فيه كان بـ250 جنيه، وكنت في قمة سعادتي».. هكذا بدأ بائع الطعام حديثه مع مقدم برنامج حياة كريمة، دون أن يعرف البرنامج أو هدفه، بعد أن أعطاه البرنامج مبلغا ماليا بسيطا.

أعطاها المال برغم حاجته

بعد دقائق، وصلت إليه فتاة تبيع مناديل، وطلبت الطعام مجانا، فأعطاها بطيب خاطر ودون تردد، أخبرته بحاجتها للمال لسداد تكلفة دروسها، وعلى الفور أخرج المال من جيبه، وأعطاه للطفلة بابتسامة صادقة، وتمنى لها الخير.

سرعان ماعاد له مقدم برنامج حياة كريمة، يسأله عن سبب الخير الذي فعله مع الطفلة، فرد قائلا: «ربنا بيرزق ومحدش عارف الخير فين، أنا بعمل لربنا، واللي عند ربنا بيزيد، واللى بيراضي الناس ربنا بيراضيه».

قدم برنامج حياة كريمة للبائع ميدالية أبطال حياة كريمة، لدوره في مساعده الناس، وعن سؤاله فيما يتمناه قال «نفسي الناس كلها تبقى كويسة، ونفسي اشتغل بصحتى لحد ما أموت، لأن لو تعبت مش هيلاقوا يعالجوني»، وعلى الفور صرفت حياة كريمة مبلغا ماليا يكفي علاج ابنة ابنته لمدة عامين، ومبلغ آخر هدية له تساعده على العيش في حياة كريمة.