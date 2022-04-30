معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يطلق برنامج «سفراء التكنولوجيا»

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق برنامج سفراء التكنولوجيا في مجال Python Programming.

وبرنامج سفراء التكنولوجيا Tech Ambassadors من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI يهدف لإعداد مجموعة متميزة من سفراء التكنولوجيا والمدربين المحترفين، لتنفيذ برامج المعهد بفروعه المختلفة وفقا لأعلى مستويات الجودة وتماشياً مع أحدث التقنيات التكنولوجية، وذلك من خلال برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر مميزة من المدربين المحترفين والمتخصصين في مجال Python Programming طريقة التدريب.

ويأتي التدريب ضمن برنامج سفراء التكنولوجيا أون لاين من خلال المدربين المعتمدين، ويلتزم فيها المتقدم بالتفرغ التام أثناء فترات التدريب المخططة، أيام العطلات الأسبوعية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد، بالإضافة لعدد من المحاضرات المسائية، ووفقاً لجدول التدريب للبرنامج.

شروط التقديم

ومن شروط التقديم أن يكون المتقدم من خريجي إحدى الجامعات المصرية - أن يكون لدى المتدرب خبرة سابقة في العمل بتكنولوجيا وتنفيذ البرامج باستخدام لغة Pytho، أن يكون ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التدريب التكنولوجي أو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ويفضل أن يكون المتقدم من خريجي برامج المعهد المتميزين في نفس التخصص أو تخصصات مشابهة، كما يفضل من لديهم لغة إنجليزية متميزة، ولديهم سابق خبرة في Freelancing.

طريقة التقديم

ولفتت على أنه على الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج والمشاركة في برامج التدريس المختلفة في المعهد التقدم بملأ الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الرابط التالي: https://forms.gle/YJE37Mfk7uUhVkmg8 وذلك في موعد أقصاه 7 مايو 2022.