إفطار جماعي بمركز تأهيل وادى النطرون للنزيلات الحاضنات وتوزيع ملابس العيد على أطفالهن

نظم قطاع الحماية المُجتمعية إفطار جماعى بمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون «نساء» للنزيلات الحاضنات وأطفال النزيلات المودعين بمؤسسات خارجية لزيارة أمهاتهن المودعات بالمركز والإفطار بصحبتهن.

تأهيل النزيلات لإنخراطهن فى المجتمع بعد انقضاء العقوبة

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لإنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى للنزلاء وإتاحة الفرص لهم لمشاركة ذويهم بمختلف المناسبات.

توزيع ملابس على أطفال النزيلات احتفالا بالعيد

وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فقد تم توزيع ملابس على أطفال النزيلات احتفالا وإبتهاجاً بمناسبة عيد الفطر وقد كان لتلك الفعالية بالغ الأثر لدى النزيلات وأطفالهن.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.