عاجل.. فتح باب التقديم في فرعين جديدين بالمدارس الرسمية الدولية

أعلنت المدارس الرسمية الدولية، عن فتح باب التقديم للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بفرع العاصمة الجديدة وفرع النوبارية، موضحة أن التقديم يبدأ اعتبارا ًمن اليوم السبت الموافق 30 أبريل الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل، ويتم إلكترونياً من خلال الرابط المخصص لكل مدرسة.

وأضافت في بيان لها، أنه يتم التقديم من خلال الرابط الخاص بفرع المدرسة الرسمية الدولية الذي يرغب ولي الأمر في الحاق نجله بها، مؤكدة أنه يمنع التقديم في أكثر من فرع من فروع المدارس الرسمية الدولية، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة الشروط الخاصة بالتقديم.

وأكدت وحدة المدارس الرسمية الدولية، أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد الموعد المحدد ولن يتم تلقي أي أوراق للتقديم بفروع المدارس تتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة.

فروع المدارس الرسمية الدولية بالمحافظات

- فرع العبور.

- فرع بورسعيد 1.

- فرع بورسعيد 2.

- فرع الشروق.

- فرع المنصورة.

- فرع الإسكندرية.

- فرع طنطا.

- فرع دمياط.

- فرع العاشر من رمضان.

- فرع كفر الشيخ.

- فرع مصطفى النحاس.

- فرع زهراء مدينة نصر.

- فرع السادس من أكتوبر 1.

- فرع السادس من أكتوبر 2.

- فرع السادس من أكتوبر 3.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل شهادة الميلاد «محوسبة» وصورتين منها.

- 12 صورة شخصية حديثة للطفل.

- المؤهلات الدراسية للأب والأم.

- نسخ من الهوية الوطنية للأب والأم.

- طباعة نموذج الطلب 2022-2023، بعد استكمال جميع البيانات، وإرفاقه مع المستندات السابقة.

• يجب وضع جميع المستندات في ملف مغلف ووضع علامة عليها اسم الطفل.