حظك اليوم برج العقرب السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

صفات عديدة يمتلكها مواليد برج العقرب أبرزها العطاء والكرم والحرص على مساعدة الآخرين، وعدم التأخر في تقديم الدعم والمساندة لهم أينما وجدوا وتحت أي ظف مهما كلفهم ذلك من أعباء، ويعرف عن مولود هذا البرج أنه شخص مولود برج موزون وهاديء وطموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، كما يتميز بالعاطفة الشديدة وحساسيته المفرطة، وهو شخص طيب، كما أن مولود برج العقرب يفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، ولا يثق بأحد بسهولة ويحتاج وقت حتى يتسطيع التحدث مع اللآخرين والثقة بهم.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، خلال تصريحاتها الخاصة لجريدة الوطن، أن مواليد برج العقرب إذا كانوا متزوجين عليهم اعتماد اللباقة اليوم وسعة الأفق وعدم الانفعال سريعا، والجلوس للتفاهم للتخلص من أي سوء تفاهم مع شريك حياتك، ومن الضروري أن تهتم بصحتك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

تمر اليوم ببعض التوترات، ويحدث كسوف الشمس الجزئي بمواجهتك مما يحتم عليك أن تحمي حقوقك، واحمِ نفسك من أي تدخّل خارجي وعليك أن تتحرك بحذر وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

مشاهير برج العقرب

ينتمي العديد من المشاهير لبرج العقرب أبرزهم طبيب القلب العالمي مجدي يعقوب، والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، والفنان العالمي شارو خان، والكاتب الكبير والأديب والناقد طه حسين.