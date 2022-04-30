حظك اليوم برج الحوت السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج الحوت وحظك اليوم السبت الموافق 30 أبريل، والذي يملك صفات مميزه من بينها أنه مولود شخص حساس وديناميكي وعاطف وبديهي، كما أنه لديه القدرة على فهم الأشياء الخفية، ويعتمد على لغة الجسد في حديثه مع الآخرين، ويجد راحته النفسية وسعادته العارمة عند مساعدة الآخرين من المحتاجين، كما أنه يفكر بقلبه لا بعقله، ويرفض إيذاء الآخرين أو تعريض حياتهم للخطر.

ودائمًا ما يحاول برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية، كما أنه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها كما أن لديها شخصية مبدعة وخلاقة، كما أن أفكاره ليست تقليدية على الإطلاق، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج لمواليد برج الحرت على المستوى المهني أن هناك كسوف الشمس الجزئي بمنزلك الثالث، يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وعاطفيًا وعائليًا يخبرك الفلك بأن اقتران القمر مع الشمس بمنزل العلاقات يعدك بأوقات حلوة، ويمنحك طاقة متجددة وسط العائلة والأحباب.

العلاقات الاجتماعية وبرج الحوت

مولود برج الحوت اجتماعي بدرجة كبيرة إذ أنه يتميز بأنه لديه شخصية ودودة، ويحب دائما الاهتمام بالأشخاص المحيطين به، وعندما تصادفه مشكلة ما، فهو يحرص على حلها ومواجهتها بكامل طاقته.