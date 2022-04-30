خبير: اللي عنده عقار قيمته زادت 25%.. وهو أفضل من الذهب

أكد المهندس عمرو عثمان، الخبير العقاري، أن العقار لا يزال الملاذ الآمن لأي استثمار في مصر، موضحا أن تداعيات الأحداث العالمية حاليا ألقت بظلالها على جميع القطاعات بما فيه العقاري، لكن الإقبال على الشراء لم ولن ينقطع في ظل الحاجة دائما للعقار للسكن او الاستثمار.

وأكد الخبير العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الفائدة البنكية لـ 18% فإن القيمة المخزونية للعقار ارتفعت بمقدار 25%، وهذا أمر طبيعي ويبرهن على العقار كوعاء ادخاري مهم ومربح، مضيفا: «اللي عنده عقار قيمته زادت».

وأشار عثمان إلى أن الاستثمار في العقار أفضل من الاستثمار في الدهب والبنوك والبورصة، مؤكدا أن العقار حافظ لقيمته بشكل دائم وليس بشكل ثانوي مثل الدهب أو الفائدة التي ترتفع وتنخفض كل فترة .

ما يثار حول ركود السوق العقارية غير صحيح

ونفى المهندس عمرو عثمان الاستشاري والخبير العقاري، ما يتردد عن أن هناك ركودا داخل السوق العقارية المصرية تزامناً مع الأحداث العالمية حاليا والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن السوق العقارية ستشهد زيادات نسبية نتيجة هذه الأحداث وارتفاع تكلفة البناء لكنه لن يشهد أي ركود.

ودلل عثمان على أنه لا يوجد ركود في السوق العقارية المصرية، بأن عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب دخلوا السوق العقارية المصرية وكلها كيانات كبيرة، فضلا عن أن عددا كبيرا من الشركات العقارية أعلنت عن أرباحها ونتائج أعمالها، مؤكدا أن الحاصل في السوق العقارية أن المعروض لا يتناسب مع حجم الطلب فقط.

القطاع العقاري المصري من أقوى القطاعات

واختتم عثمان حديثه قائلا إن القطاع العقاري المصري من أقوى القطاعات الاقتصادية الناجحة كاستثمار آمن ولا يتأثر بأي أحداث سواءً عالمية أو غيرها.