طلاب صيدلة سوهاج يشاركون بملتقى «إشراقة» لجامعة النهضة ببني سويف

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، مشاركة وفد من طلاب كلية الصيدلة في الملتقى العلمي السنوي رقم 21، الذي أقيم بجامعة النهضة في محافظة بني سويف، تحت عنوان «إشراقة».

مشاركة الطلاب في مختلف المنتديات والمسابقات

وقال رئيس جامعة سوهاج إن المشاركة في تلك الفاعليات والملتقيات تهدف إلى تشجيع شباب الجامعات على المشاركة الإيجابية في الملتقيات الثقافية والعلمية، مؤكداً أن الجامعة تسعى دائماً لمشاركة طلابها في مختلف المنتديات والفعاليات، لتنمية روح التنافس، وصقلهم بعدد من المعلومات والمفاهيم المختلفة في كل المجالات، من خلال تلك المسابقات، مما يؤثر على تنمية مواهبهم بشكل فعال.

محاضرات علمية مختلفة على أجندة الملتقى

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، أن الملتقى تضمن محاضرات علمية مختلفة، ومنها تطور البيانات والحواسب في علم الصيدلة، وكتابة المحتوى الطبي، والطب الشخصي، والصيدلة عن بعد، بالإضافة إلى الصيدلة الإكلينيكية، والطب التجديدي، والصيدلة والجراحة.

ورش عمل عن أخلاقيات وآداب التعامل

وأوضح الدكتور محمود الأمير المنشاوي، رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي لمكتب الاتحاد بالكلية، في جامعة سوهاج، أن المؤتمر اشتمل على ورش عمل عن أخلاقيات وآداب التعامل كطبيب، والعمل الحُر، والتمويل المالي لمشاريع الصيادلة، وكيفية التسويق الذاتي وكتابة السيرة الذاتية، بالإضافة إلى معرفة الإسعافات الأولية الخاصة بالأطفال.

وأشار كل من محمود عماد، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، بجامعة سوهاج، وأحمد الطاهر، مسؤول التسويق بالمكتب، إلى أن الملتقى العلمي السنوي تضمن مجموعة من المحاضرات والمسابقات العلمية المختلفة ومنها، العباقرة، وإعادة التدوير الأفضل، وسرد قصة ملهمة.

شارك في الملتقى 21 طالباً وطالبة من كلية الصيدلة، وحصلت على المركز الأول في مسابقة سرد القصص، الطالبة «فاطمة الزهراء جمال»، بينما حصل كل من «شنودي جميل، وعلي طلعت، وأحمد محمود نصر، وكيرلس جمال، وكيرلس مجدي»، على المركز الثاني في مسابقة العباقرة.