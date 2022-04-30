القبض على عنصر إجرامي بحوزته 90 فرش حشيش بالعمرانية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزته عدد 90 فرش حشيش.

القبض على المتهم

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، يفيد بقيامهم بإلقاء القبض على عنصر إجرامي بدائرة القسم بحوزته 90 فرش حشيش، وذلك قبل ترويجه على عملائه قبل عيد الفطر المبارك.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم اتخذ من دائرة قسم شرطة العمرانية، مكانًا للترويج لتجارته غير المشروعة على عملائه، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة تم إلقاء القبض عليه متلبسًا وبحوزته كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

اعتراف المتهم على نفسه

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائه والحصول على مبالغ مالية نظير تجارته.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.