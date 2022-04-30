تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الفطر بالمنوفية

أكد الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وهي ساحات مساجد سيدى خميس والعباسى بمدينة شبين الكوم، ومسجد أولاد غانم بمدينة منوف، والحسينى بقرية كفر ربيع، والغباشى بكفر شحاتة، وسيدي خالد بطوخ دلكة بمركز تلا، ومسجد العمري بمدينة أشمون، وسيد الشهداء بقرية قورص، والرحمن الرحيم بساقية المنقدي، والقطان بشنشور بمركز ومدينة أشمون، ومسجد السيدة عائشة بقرية الحامول بسرس الليان، ومسجد الشهيد بسبك الضحاك بمركز الباجور، ومساجد الشهيدين ومحمد نصر والمساعى بمدينة قويسنا، إضافة إلى فتح المساجد الكبرى.

وأشار «الخطيب»، إلى فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم.

إدخال البهجة والسرور على المواطنين

وذكر وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن بأن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الفطر المبارك ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنية، مؤكداً على أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد وإتخاذ اللازم.

المحافظ يهنئ المواطنين

من جانبه، قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.