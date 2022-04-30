إلغاء الإجازات للعاملين في مياه القاهرة استعداداً لعيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اليوم السبت، رفع درجة الاستعداد لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وإلغاء الاجازات بقطاعات التشغيل والصيانة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، استمرار عمل فرق المناوبة خلال فترة العيد بمختلف الأحياء، لمتابعة محطات مياه الشرب، ومتابعة الاعطال الطارئة ومواجهتها، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب، والتعامل مع أي مشكلات بالقطاع، وضمان وصول المياه النقية إلى جميع المواطنين، والتنسيق الكامل مع إدارة المشروعات بالشركة، لاستمرار الأعمال الضرورية والقومية دون توقف، حتى يمكن للشركة الانتهاء من الأعمال التي تقوم بها طبقاً للجدول الزمني.

أعمال التشغيل والصيانة على مدار 24 ساعة

وأشار «الشيمي»، في تقرير صادر عن المحافظة، إلى التنسيق المتواصل بين مسئولي الشركة، لضمان العمل على مدار24 ساعة، ومنع الإجازات والعطلات والراحات بقطاعات التشغيل والصيانة، ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة إلى الخط الساخن بالشركة، والعمل على حلها فوراً، والتواصل الكامل مع غرف العمليات والقطاعات المختلفة بالشركة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين خلال أيام الإجازة، مع توفير سيارات مياه شرب نقية للتعامل مع أي أعطال، فضلاً عن توفير فرق الصيانة والشبكات.

شحن العدادات مسبقة الدفع

في سياق متصل، طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي العملاء من مستخدمي عدادات المياه مسبقة الدفع، بتحديث بيانات العداد، عن طريق الشحن، تجنباً لقطع الخدمة أثناء الإجازات والأعياد الرسمية، في حالة انتهاء الرصيد، مشيرةً إلى أن عداد مياه الشرب مسبق الدفع له عدة مزايا، منها منع أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشري، والتغلب على مشكلات تسجيل القراءات، ومتابعة الاستهلاك والتحكم في معدلات الاستهلاك، والحد من الاسراف وتوفير النفقات.

كما شددت أجهزة محافظة القاهرة على المواطنين أهمية الإبلاغ أو تقديم شكوى فورية على الخطوط الساخنة في حالة وجود أي مشكلة أو أزمة تواجه المواطنين خلال أيام الإجازة، حتى يتم التعامل السريع مع أي طارئ.