نيللي كريم تتهرب من حب جديد في الحلقة الـ 23 من فاتن أمل حربي

بدأت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة الفنانة نيللي كريم، في تصاعد مستمر، بعدما قررت تدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل فيها مع جمهورها ومتابعيها، لنشر أخبار قضيتها، خاصة بعدما قامت بعض السيدات بعمل توكيلات لها.

أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم

وبدأت أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل فاتن أمل حربي بطولة الفنانة نيللي كريم، التي تجسد شخصية بطلة العمل «فاتن» بمحاولاتها مواساة «الشيخ يحيى» عقب فصله من العمل بسبب دفاعه عنها، ليحاول التلميح لها بأن قلبه وعقله وضميره معها، ما دفعها للتهرب منه.

تأجيل القضية مُجددا

وخلال أحداث الحلقة، قامت المحكمة بتأجيل قضية توفير مسكن لـ «فاتن» وابنتيها، التي جعلتها تثور مُجددًا ضد المحكمة وقانون الأحوال الشخصية.

لغز أمل حربي المتوفى

وانتهت حلقة مسلسل فاتن أمل حربي، بمفاجأة كبيرة، وهي ظهور شخص يُدعى «أمل حربي» ومن المتوقع أن يحمل قصة كبيرة عن سبب اختفائه وادعاء وفاته.