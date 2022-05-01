وداعا لـ«تعدد صفوف السيارات» بالشوارع الرئيسية مع تطبيق قانون «السايس»

أرسلت وزارة التنمية المحلية كراسة الشروط والمواصفات الموحدة، الخاصة بطرح حق استغلال انتظار المركبات وفق قانون تنظيم انتظار المركبات المعروف بقانون السايس 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021، لضبط الأمور وإزالة أي لبس عند البعض، وشددت على المحافظات بدء تطبيق القانون في المراكز والأحياء والمدن لضبط الشارع والحد من أي تجاوزات.

تحديد الساحات

وطالبت وزارة التنمية المحلية في منشورها للمحافظات بإرسال بيانات بالشوارع وعددها والساحات المتاحة، التي يفترض طرحها في المزايدات وتخضع لولاية المحافظات، حيث يتم اعتمادها ضمن قانون السايس لضبط الأمور واستعادة الوجه الحضاري والحد من أي مخالفات، ومن المقرر انطلاق العمل بالشوارع الرئيسية بالاحياء والمدن من أجل خدمة أفضل للمواطنين.

ضوابط ساحات الانتظار

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن كراسة شروط ضوابط استغلال الشوارع لتنظيم انتظار المركبات شددت على عدة ضوابط أبرزها عدم وضع مواد خطرة أو قابلة للاشتعال أو ضارة بالصحة العامة داخل الموقع، واشتراط الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس فى الشوارع ،مع التزام الشركة وتحمل مسئولية العاملين لديها والحفاظ على أمن وسلامة المركبات المسئولية المدنية والجنائية عن نفسها وعن العاملين لديها وتلتزم بسلامة وأمن المركبات وكيفية انتظار السيارات.

منع ظاهرة الوقوف صف ثان وثالث

وتضمنت كراسة الشروط عدم السماح بإقامة أي تعديلات أو مبان في ساحة الانتظار، أو استخدام إعلانات في الموقع دون الحصول على تصريح من المحافظة مع معاقبة المخالفين للحفاظ على النظام، والتشديد على عدم إعاقة حركة المرور وتنظيم الشوارع والقضاء على المظاهر السلبية لممارسات السايس، مع تحديد الرسوم المقررة وفق ساعات الانتظار والموقع لمراعاة الفئات المستهدفة، مع منع ظاهرة الوقوف صف ثان أو ثالث بالشوارع الرئيسية وإخضاع الأمر لرقابة صارمة ومنع مزاولة المهنة إلا لمن يحصل على ترخيص العمل.