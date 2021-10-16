6 أحياء بالقاهرة بدأت التطبيق الفعلي لقانون السايس الجديد.. تعرف عليها

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مناطق تطبيق قانون السايس الجديد في المحافظات، وتحديدا في محافظة القاهرة، حيث يتم تدريب المختصين من الأحياء على آليات تطبيق القانون، لتفادي حدوث أي أخطاء في عملية التطبيق.

وانطلق التطبيق التجريبي لقانون السايس الجديد في القاهرة في عدد 6 أحياء بالقاهرة، تتمثل في أحياء الوايلي، وعابدين، ووسط وغرب القاهرة، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، بإجمالي 8 شوارع ونحو 17 ساحة، حيث يتم التعامل مع شركات كبرى لتنفيذ قانون السايس بالقاهرة.

تطبيق قانون السايس

كما تواصل وزارة التنمية المحلية، تدريب العاملين بالأحياء على تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، حيث تم تقسيم المحافظات إلى مجموعات للإلمام بكل آليات القانون وطرق التطبيق، وتفادي أي سلبيات تنجم عن أعمال التطبيق التجريبي، والعمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات، وأصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تعليمات إلى رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشرطة، لمتابعة أماكن انتظار السيارات لضبط الشوارع وتحويل أي سايس مخالف إلى النيابة، ومنع تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق، مع تقديم تقرير دوري عن تطبيق القانون ومخالفات أي سايس خلال الفترة المقبلة لضبط الأداء بالشوارع والميادين وإنفاذ القانون على المخالفين.

مدة الرخصة

وتضمن قانون تنظيم انتظار المركبات، المعروف بقانون السايس الجديد، أن مدة الرخصة للسايس 3 سنوات، وفي حال رغبة المرخص له تجديد الرخصة يمكن التقديم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويسدد الرسوم المستحقة، ومن حق اللجنة وقف أو سحب الرخصة حال عدم التزام السايس بأي شرط أو الاخلال بالنظام أو عدم الالتزام بموقعه، أو طلب أموال بخلاف القيمة المحددة.

رخصة مزاولة المهنة

وشدد قانون السايس الجديد، على ضرورة الحصول على رخصة مزاولة المهنة، كشرط للعمل سايس، وهي تتطلب تقديم أوراق منها صورة بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو شهادة محو الأمية والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة رخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، علاوة على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية للصحة تفيد عدم تعاطي المخدرات.