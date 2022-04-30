موعد صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة البحر الأحمر

يبحث المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022، في محافظة البحر الأحمر من خلال محرك البحث «جوجل»، حيث لا يتبقى سوى ساعات وينتهي شهر رمضان الكريم، ونستقبل عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة البحر الأحمر

أعلنت وزارة الأوقاف أنّ موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة البحر الأحمر، سيأتي في تمام الساعة 5:30 حسب التوقيت المحلي، وجهزت مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن أداء صلاة العيد التي ستكون في المساجد الكبرى، وفقاً لتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

فنادق البحر الأحمر كاملة العدد في عيد الفطر

واستعدت غالبية الفنادق السياحية في مختلف مدن البحر الأحمر لاستقبال آلاف السائحين الوافدين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تضم المحافظة ما يقرب من 300 فندق ومنتجع سياحي، تتنوع بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، وعشرات الشاليهات والشواطئ العامة، خاصةً في مدن الغردقة ومرسى علم.

عدم استقرار الأحوال الجوية في البحر الأحمر

وفي سياق آخر، أفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، عبر بيان لها اليوم السبت، بتعرض مدن المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من مساء اليوم، ولمدة 24 ساعة، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وتهيب المحافظة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية، حفاظاً على سلامتهم.