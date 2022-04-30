دراسة حكومية: مشروع مصنع للورنيش والدهانات يدر ربحا «بملايين الجنيهات»

حثت دراسة حكومية الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، عبر طرح العديد من الأفكار لمشروعات إنتاجية وصناعية وخدمية، من بينها مشروع لتصنيع الورنيشات والدهانات الخاصة بحماية الأسطح الخرسانية والخشبية والمعدنية من العوامل الجوية، مثل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتي يتم استخدامها بكثافة أيضا في مجالات التشطيبات والديكورات.

66 ألف جنيه صافي أرباح مشروع تصنيع دهانات الأسطح اللامعة

وأضافت دراسة جدوى استرشادية صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنَّ صافي أرباح مشروع تصنيع دهانات الخشب والأسطح المعدنية والخرسانية، المتوقعة بنهاية العام الأول تصل إلى 50 ألف جنيه، وتتضاعف إلى 66 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

720 ألف جنيه إيرادات متوقعة من مشروع الدهانات والورنيش

وتابعت الدراسة، أنَّ الإيرادات المتوقعة لمشروع تصنيع الورنيش ودهانات الأسطح الخشبية تتخطى 510 ألف جنيه بنهاية العام الأول، وتتضاعف لتصل إلى 720 ألف جنيه بنهاية العام الخامس، فيما تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع بحوالي 142 ألف جنيه.

قروض بنكية بضمان المشروع وتسهيلات بالسداد.. والفائدة أقل من 5%

فيما أشار الجهاز الحكومي في دراسته، إلى إمكانية استفادة صاحب المشروع بتمويلات وتسهيلات ائتمانية من البنوك بضمان مشروعه، يصل حجمها إلى 82 ألف جنيه، والسداد على أقساط بفائدة متناقصة 5%، في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعرف على أبرز مزايا مشروع تصنيع الورنيشات والدهانات

كما أكد على المزايا العديدة للمشروع، من قصر دورة الإنتاج التي لا تتعدى شهر، وسرعة دوران المنتج بالسوق المحلية لارتفاع الطلب المحلي، ما يضمن ربحية مرتفعة للمشروع، إضافة إلى مساهمته في تشغيل 5 أفراد كعمالة منتظمة خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط.

وتابعت الدراسة «من مزايا المشروع المتعددة إنشاء قاعدة صناعية لتصنيع وتركيب الورنيش بالسوق المحلية، وإضافة خبرة فنية وعملية تضمن منافسة مرتفعة للمنتج المحلي، وتطوير أنواع جديدة من الورنيشات، وتقليل تكاليف الاستيراد، بما يتماشى مع أهداف الدولة في رفع حصة الصادرات وتوطين التصنيع».

كما أشارت إلى تعطش السوق للمنتج وتعدد منافذ البيع والتسويق، من محلات بيع الدهانات، وورش دهان الموبيليا، وجميعها متوفر بالسوق المحلي، مع ضرورة مراعاة اتباع نظم جودة محددة من تقييم للورنيشات وطرق التصنيع، وتطوير المنتجات بصفة مستمرة تتماشى مع الطلب المحلي.

ما أنسب طرق تحضير ورنيش أو دهانات الأسطح؟ الدراسة تكشف

يتميز المشروع بحسب الدراسة، ببساطة الآلات والمعدات الداخلة في عملية تصنيع الورنيشات لدهان الأسطح، والتي تتميز أيضا بسهولة التحضير والتصنيع، كما تتعدد أنواعها.

ويحتاج تصنيع الخامات الأولية المستخدمة في تركيب الورنيش والدهانات أو أغطية الأسطح الشفافة اللامعة بدون إدخال الألوان إليها، إلى مواد أولية مُذابة أو مخلوطة بزيت جاف بوجود مُذيب ملائم، في وجود الآلات والمعدات الآتية؛ «حاوية التفاعل، وأسطوانة نتروجين، ومقلب متعدد الريش، وحاوية تسخين زيوت التجفيف، وأسطوانتي غاز وهواء، وأقنعة وقفازات، وملابس خاصة».

أما الخامات فهي «جليسرول، وبارافورمالدهايد، وزيوت خاصة بالأخشاب، وزيت الخروع، ونتروجين سائل، ومجففات».

نصح جهاز تنمية المشروعات في دراسته، بالحرص على مطابقة المنتج للمواصفات لضمان المنافسة في السوق المحلي والخارجي والتعرف على أفضل الخلطات وطرق التحضير، وذلك باتباع أبسط الطرق والإمكانيات وأقل التكاليف.