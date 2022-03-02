عبد الباسط حمودة لأول مرة في الساقية.. أبرز نجوم حفلات شهر مارس

حالة كبيرة من النشاط يعيشها المطربون المصريون خلال هذه الفترة، ويشهد شهر مارس إقامة حفلات لعدد كبير من الفنانين، منهم بهاء سلطان ورامي صبري ورامي جمال وغيرهم.

حفلات شهر مارس

يستعد بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي، في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بينما يحيي رامي جمال ورامي صبري حفلا غنائيا، يوم 18 مارس الجاري، على خشبة المسرح المكشوف بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، ومن المقرر أن تُفتح أبواب الحفل في الساعة الرابعة عصرا.

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أيضا تحيي أنغام حفلا غنائيا، في الساعة الثامنة مساء يوم عيد الأم 21 مارس الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وفي نفس المكان يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلا موسيقيا يوم 31 مارس الجاري.

عبد الباسط حمودة لأول مرة في الساقية

لأول مرة، سوف تستقبل قاعة النهر في ساقية الصاوي، المطرب الشعبي عبد الباسط حموده، في حفل غنائي، الساعة الثامنة مساء يوم 10 مارس الجاري.

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أما خارج مصر، فستحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب أول حفل غنائي لها بعد شائعات عودتها للفنان حسام حبيب، يوم 11 مارس الجاري، في دولة الكويت.