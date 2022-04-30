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«حياة كريمة» تنعى ضحايا حادث ترعة «البحيرة» وتقدم الدعم اللازم لذويهم

كتب:

شريف سليمان
08:21 م | السبت 30 أبريل 2022
حادث البحيرة

حادث البحيرة

تقدمت مؤسسة حياة كريمة، بكل أعضائها ومتطوعيها بخالص العزاء لأهالي قرية السوالم التابعة لمحافظة البحيرة إثر مصرع 8 أطفال في حادث تروسيكل في المياه في طريقهم للعمل.

وأعلنت المؤسسة، في بيان رسمي، أنها قدمت واجب العزاء، وسبل الدعم والاطمئنان على المصابين وأسرهم.

وفي نهاية بيانها الرسمي، الذي نشرته عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكدت المؤسسة، أنها ستقدم كل أنواع الدعم اللائق لأسر ضحايا ومصابي الحادث، سائلة الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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