«الأبنية التعليمية» بالفيوم تنفذ مشروعات ضمن حياة كريمة بـ14 مليون جنيه

وقع كلاً من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة، عقدًا يشمل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، فضلا عن رفع كفاءة عدد من المنشآت بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

سوق وموقف ونقطة إطفاء من مشروعات حياة كريمة بالفيوم

وأوضحت محافظة الفيوم خلال بيان صادر منذ قليل، أنَّ مشروعات حياة كريمة التي سيعمل فرع الهيئة العامة للابنية التعليمية بالفيوم على تنفيذها تشمل سوق وموقف للسيارات بقرية الغرق، وتطوير نقطة إطفاء بقرية قلمشاه بمركز إطسا، بالإضافة إلى تطوير سوق قرية النزلة، واستكمال موقف يوسف الصديق، ورفع كفاءة نقطة إطفاء قارون بمركز يوسف الصديق وذلك بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.

ووقع الاختيار على الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ أعمال إنشاء مشروعات حياة كريمة بالفيوم، حرصاً من المحافظة على إنهاء المشروعات كل في المواعيد المقررة لها، فضلاً عن خبرات الهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات المشابهة وما تمتلكه من متخصصين في تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة، بحسب ما أوضحته الوزارة.

حياة كريمة في الفيوم

يذكر أنَّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفقد عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، الأيام الماضية، وقام المحافظ بجولة تفقدية بمركز ومدينة أبشواي، رافقه خلالها الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، للوقوف على سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمركز، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

حياة كريمة

جاءت مبادرة حياة كريمة لتوحيد جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لهدف التصدي للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا في محافظات مصر ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان، وتعزيز قيمة الشخصية المصرية، فلأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي بواسطة مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.