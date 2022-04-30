السيسي ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول العيد
كتب:
محمد أبو عمرة
08:47 م | السبت 30 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.
وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنياً للرئيس ولمصر كل الازدهار والرخاء.