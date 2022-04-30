السيسي ومحمد بن زايد يتبادلان التهنئة بحلول العيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس على التهنئة الكريمة، متمنياً للرئيس ولمصر كل الازدهار والرخاء.