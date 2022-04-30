السيسي والرئيس العراقي يتبادلان التهنئة بالعيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي هنأ أخيه الرئيس العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى الرئيس للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً".