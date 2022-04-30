رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي والرئيس العراقي يتبادلان التهنئة بالعيد

كتب:

محمد أبو عمرة
08:51 م | السبت 30 أبريل 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي هنأ أخيه الرئيس العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتمنى الرئيس للعراق الشقيق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان للرئيس، وتمنياته بكل الخير  والازدهار لمصر حكومةً وشعباً".

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي وملك البحرين يتبادلان التهنئة بحلول العيد

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

سلطان عمان يهنئ السيسي بعيد الفطر

وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بعيد العمال
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.