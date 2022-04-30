الآلاف يشيعون رجل أعمال ونجله لقيا مصرعهما في حادث بالإسماعيلية

شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، جثمان شاب ووالده لقيا مصرعهما في حادث علي طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، قرب قرية «سرابيوم»، بدائرة مركز فايد.

وانطلقت الجنازة من أحد مساجد قرية أبوصوير البلد إلى مقابر الأسرة في منطقة «العنتبلي»، في أبوصوير، وسط حضور عدد كبير من الأهالي.

الحزن يخيم علي القرية

وشهدت قرية ابوصوير البلد في الاسماعيلية حالة من الحزن خيمت علي القرية بالكامل بسبب الحادث الأليم.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الفقيدين ارتبطا بعلاقات قوية مع عدد كبير من الجيران والعائلات المختلفة في مركز ومدينة ابوصوير في الإسماعيلية طوال السنوات الماضية.

وأشار أهالي القرية إلى مساعدة الحاج «صبيح عبد النبي»، ابن قرية أبوصوير البلد، لبعض المحتاجين في المناطق المجاورة للقرية المقيم بها.

الفقيدان كانا في الطريق للعمل

وقال مقربون من الأسرة أن الفقيدين المهندس صبيح عبد النبي،ا ونجله محمد، كانا في طريقهما إلى أحد مواقع العمل على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وأضاف الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن» أنهما تعرضا لحادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق قرب قرية سرابيوم، التابعة لمركز ومدينة فايد مما تسبب في وفاتها في مكان الحادث.

نقل جثماني المتوفين إلى مستشفى فايد

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف نقلت جثماني المتوفين إلى مستشفى فايد المركزي.

https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/1723687364640942/

وأمرت جهات التحقيق بدفن الجثمانين وتسليمها إلى ذويها، عقب انتداب الطبيب الشرعي لمعاينة الجثمانين، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.