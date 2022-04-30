أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أعلن مصدر طبي مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، الذي وقع بالقرب من البرلس، حيث كان في طريقه إلى مدينة الحامول، قادماً من محافظة الإسكندرية.

وقال المصدر الطبي لـ«الوطن» إن اسماء المصابين في الحادث هم كل من «محمد فرحات محمد»، 24 سنة، من بر بحري، مصاباً بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات، و«أحمد أحمد الشهاوي»، 22 سنة، من البرلس، مصاباً بجرح قطعي في الرأس وكسر بالذراع الأيمن، و«أحمد محمد عطية»، 22 سنة، من بر بحري، مصاباً بسحجات وكدمات، و«عبد الوكيل إسماعيل»، 20 سنة، من بر بحري، مصاباً بكدمات وسحجات، و«حازم عبد الرازق»، 37 سنة، من قرية «حصة الغنيمي»، التابعة لمركز قلين، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن.

أسماء مصابي حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ

كما أصيب في الحادث كل من «مدحت عبد العزيز موسى»، 57 سنة، مقيم ببيلا، مصاباً باشتباه كسر في العمود الفقري، و«عبد الفتاح رجب محمد»، 48 سنة، مقيم بقرية «غرب تيرة»، التابعة لمركز الحامول، مصاباً بكدمات وسحجات، و«إسماعيل محمد السعيد»، 56 سنة، مقيم بكوبري عشرة التابعة لمركز الحامول، مصاباً بجرح قطعي في الوجه ، و«محمود محمد الأصنج»، 60 سنة، مقيم بكوبري 10، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات، و«وليد شفيق أحمد»، 37 سنة، من الحامول، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمنى.

مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص

ووقع الحادث على الطريق الدولي الساحلي قبل قليل، وأدى لمصرع شخص وهو «صلاح محمد عاشور»، 30 سنة، من برج البرلس، وإصابة 12 آخرن، حيث جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما يجرى تقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين.

ووفقاً لمصدر أمني، يجري فحص اسباب وقوع الحادث من خلال استجواب المصابين وقائد السيارة، وذلك عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.