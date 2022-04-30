بليغ يطلب سداد ديونه بطريقة غريبة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29

في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، انتهى بليغ أبو الهنا من العديد من المشاكل، ولكن لا زالت مشكلة الديون تطارده، خاصة بعد أن وقف عن السعي وراء ورثه، بعد إثبات حقه من خلال العثور على ورق الضد، الذي وضعه أبيه ليثبت حقه، كما أن هذا الورق يحتوي على توقيع أخويه فطين وأمين أبو الهنا.

بعد أن قرر بليغ أبو الهنا الاستغناء عن ميراثه، حاول التواصل مع «أبو عدنان»، الذي يدينه بـ5 ملايين يورو، وأعطاه مهلة شهرين قبل أن يأتي إلى مصر، وأرسل إليه أحد الأشخاص التي تدعى «نتالي»، لتراقب تحركاته، وتصبح حلقة الوصل بين بليغ وأبو عدنان.

«نتالي» تهدد بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى

في نهاية مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، تواصل بليغ أبو الهنا مع «نتالي»، ليطلب منها أن يقوم بسداد ديونه عن طريق العمل، مؤكدًا أنه ليس أمامه أي حلول أخرى، لترد عليه الأخيرة أن الحل سيعرفه الليلة، وانتهى المشهد بطريقة مجهولة.