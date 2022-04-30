مدحت أبو الهنا يطلق زوجته الثانية في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، العديد من المفاجآت التي غيرت مجرى الأحداث تمامًا، حيث كشفت عن أصحاب المشاكل، الذين ورطوا عائلة أبو الهنا في القضايا، كما شهدت أيضًا قيام مدحت أبو الهنا بتطليق زوجته الثانية منى، ليركز مع زوجته الأولى نهال منتصر، خاصة بعد القبض على أبيها واتهامه بالنصب.

مفاجآة مدحت لزوجته في مسلسل راجعين يا هوى

بعد خروج مدحت أبو الهنا من الحبس في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، تقابل مع زوجته نهال منتصر، والتي كانت توجه وجهها نحو الأرض، بعد المشاكل التي سببها والدها، ليؤكد لها الأول أنه أصبح خاليًا من جميع المشكلات التي واجهته، وأخباره بتطليقه لزوجته منى، ليفاجأ بفرحة كبيرة لـ«نهال»، التي رحبت قائلة: «حمدلله على السلامة».

خروج مدحت أبو الهنا من السجن

كان مدحت أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 29 بطولة خالد النبوي، قد تم القبض عليه بعد اتهامه في عدة جرائم لم يفعلها رفقة ابن عمه، عمرو أبو الهنا، قبل أن يكتشف صاحبها وهو الأستاذ منتصر.