وزير الري: مشروعات الوزارة تستهدف خدمة المزارعين

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة لا تألو جهداً فى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولاً بأول، إيماناً بدورها فى توفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، وإن كافة مشروعات الوزارة، تستهدف خدمة المزارعين فى المقام الأول.

وأشار «عبدالعاطى»، وفقاً لبيان الوزارة، اليوم، خلال اجتماع مع المهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى، المشرفة على خدمة المواطنين، إلى أن التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين، يأتى فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم على الفور توجيه الإدارات المختصة بسرعة فحص وحسم الشكوى.

وأوضح أنه خلال شهر أبريل الجارى، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بمحافظة الشرقية، بسرعة بحث عدد من شكاوى المواطنين الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتى تشير لتضرر الأهالى بقرية «الصوفية» التابعة لمركز «أولاد صقر»، من تراكم القمامة والمخلفات بترعة المعترض، حيث تمت المعاينة على الطبيعة وإصدار أمر بتطهير الترعة، وحسم الشكوى وإزالة أسبابها.