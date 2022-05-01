حظك اليوم برج الدلو الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم الأحد الموافق 1 مايو لمواليد برج الدلو، على الصعيدين العاطفي والعملي، الذين ينتمي له الكثير من المشاهير ومن بينهم الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير، وكذلك الراحلة سعاد حسني سندريلا السينما المصرية، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي المخرجة اللبنانية، وتيم حسن الممثل السوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب.

ويعرف عن مواليد برج الدلو أنهم ولدوا خلال الفترة بين 21 يناير وحتى 19 فبراير، والمعروف عنهم أنهم أصحاب الأبراج المائية، التي تميل للكتمان والحفاظ على مساحتها الشخصية، والانطباع الأول عنهم هو أنهم باردون وانطوائيين، ومع ذلك يمتلكون قلب رقيق للغاية، ويعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد هذا البرج وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطورالتالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ماليا ومهنيًا عزيزي برج الدلو الوضع الفلكي دقيق، وعليك اليوم أن تنتبه ولا تغامر.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

واجتماعيا وعاطفيا ركز مولود الدلو فالقمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك بمراجعة نفسك بصدق.. فلا تصدق الشائعات وتجنب العناد.

وظائف يبدع فيها برج الدلو

ويبدع مواليد برج الدلو في العمل الجماعي ولكنهم يحبون أن يكونوا قادة كونهم يفضلون اكتشاف الحقائق كذلك يتفوقون في مجال الفلك والطبيعة، التصوير والإلكترونيات، ويتقنون العمل كشعراء.