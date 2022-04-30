حظك اليوم برج الدلو السبت 30-4-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم السبت الموافق 30 أبريل لمواليد برج الدلو، على الصعيدين العاطفي والعملي، الذين ولدوا خلال الفترة بين 21 يناير وحتى 19 فبراير، والمعروف عنهم أنهم أصحاب الأبراج المائية، التي تميل للكتمان والحفاظ على مساحتها الشخصية، والانطباع الأول عنهم هو أنهم باردون وانطوائيين، ومع ذلك يمتلكون قلب رقيق للغاية.

الحب ومواليد برج الدلو

على الجانب العاطفي، يتصف مواليد برج الدلو بالتردد في الحب، والدخول في العلاقات العاطفية، حفاظا على حريتهم لأطول وقت بقدر الإمكان، ولمواليد برج الدلو المتابعين لحركة الفلك، وتأثيرها على أبراجهم وطاقتهم اليومية، يعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم لمواليد هذا البرج وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطورالتالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

نصائح هامة يخبرها الطالع لمولود برج الدلو مهنيا واجتماعيا إذ ينصحك الفلك بالابتعادعن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

أما عاطفيا وعائليا فإعلم برج الدلو أن هناك كسوف الشمس الجزئي في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لكل كلمة تتفوه بها.

مشاهير برج الدلو

ولد في الفترة السابق ذكرها الكثير من المشاهير ومن بينهم الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير، وكذلكالراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكيمخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب.