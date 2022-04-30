«صعيد بلا أورام».. مبادرة الرابطة القومية لأصدقاء مرضى السرطان بسوهاج

انطلقت مبادرة الرابطة القومية لأصدقاء مرضى السرطان في محافظة سوهاج، تحت رعاية جمعية الأمل لمرضى السرطان، برئاسة طاهر إبراهيم طاهر، تحت رعاية مستشفى مصر، بإشراف الدكتور مصطفى الشندويلي، وفريق العمل من سيدات المجتمع المدني، وناهد عبد الموجود، مديرة جمعية «خير وبركه».

انطلقت المبادرة بمشاركة الدكتورة أميرة طاهر، باحث أول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإلهام محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة جمعية «بيت الخير»، ورشا رضوان، مديرة فرع، وهبة فتحي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الحياة».

نواب سوهاج يتعهدون بتقديم الدعم الكامل للمبادرة

تم تدشين المبادرة بحضور لفيف من نواب مجلسي الشعب والشيوخ، الذين قدموا كامل الدعم المالي والاجتماعي لمرضى سرطان الصعيد، ومن بينهم النائب أحمد عواجة، والنائبة رقية الهلالي، والنائب مدحت المدني، والنائب خالد أبو الوفا، والنائبة نانسي نعيم، وذلك بحضور رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وكوكبة من القيادات الدينية بسوهاج.

كما حضر إطلاق المبادرة القس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية، الذي ابدى استعداده لتقديم الدعم من خلال مراكز متخصصة تابعة للكنيسة الإنجيلية، وكان لتواجد القيادات التنفيذية أثر كبير.

حشد كافة قوى المجتمع المدني لدعم المبادرة

وأبدى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، محمد فريد، دعم الوزارة وتقديم كل الدعم للمبادرة، من خلال استقبال مراكز الشباب والرياضه للمتعافين ومرضى الأورام مجاناً، كما أشار وكيل وزاره التضامن، الدكتور رأفت السمان، إلى حشد كافة قوى المجتمع المدني، من خلال الجمعيات والمؤسسات لدعم مرضى السرطان، تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لدعم صحة المواطن المصري، وخاصةً في الصعيد.

وأضافت الدكتورة فريدة سلام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، بجنوب سوهاج، تكاتفها ودعمها للمبادرة من خلال البدء في إطلاق حملات التوعيه في مركز المنشاه من أجل صعيد خالي من السرطان.

وأبدت الحركات الشبابية والحزبية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج، ومنهم الدكتورة ندى عبد المحسن، وعدد من الأطباء المتخصصين، منهم الدكتور مجدي القاضي، أستاذ أمراض نساء وتوليد، ومدير معهد الأورام، والدكتور حاتم أمين، بتقديم كل التسهيلات لتنفيذ أهداف المبادرة، وخدمة مرضى سرطان الصعيد.