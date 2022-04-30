«جولدمان ساكس» يتوقع ارتفاع أسعار الذهب: يصل لـ2500 دولار

توقع خبراء بنك الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس» أن ترتفع أسعار الذهب لتصل إلى 2500 دولار بحلول نهاية العام.

ويشعر المحللون في بنك الخدمات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بالتفاؤل، بأن المعدن سيحقق الهدف بعد أن هدأ بعد ارتفاع في فبراير.

تأثير مخاطر الركود على أسعار الذهب

كان الذهب قد استقر عند 2067 دولارًا في أغسطس 2020، وأشار بنك جولدمان ساكس أيضًا إلى أن مخاطر الركود جعلت امتلاك السبائك أكثر إقناعًا.

وأضاف في مذكرة بحثية: «يرى الاقتصاديون أنه لدينا فرصة تقارب 20% إلى 35% لحدوث ركود في الولايات المتحدة خلال العام المقبل».

وبلغ المعدن ذروته في 8 مارس الماضي، حيث استقر الذهب عند 2049.30 دولار، وأشار بنك جولدمان ساكس أيضًا إلى أن طلب المستهلكين سيساعد في دعم سعر الذهب، وقال: «مع التضخم المصحوب بالركود (التضخم المرتفع المصحوب بتوقف النمو الاقتصادي) الذي ينتقل من خطر محتمل إلى واقع، يتجه المستهلكون على مستوى العالم إلى الذهب من أجل حماية القيمة الحقيقية لثروتهم».

ويشير الاقتصاديون إلى أن التراجع يأتي بعد أن شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا متواضعًا مقارنة بمنافسيه الرئيسيين.

أعلى مستوى للدولار الأمريكي

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في 20 عامًا يوم الخميس، بعد أن انتعشت بورصة وول ستريت وارتفعت الأسهم الأوروبية، وسجل اليورو أدنى مستوى له في خمس سنوات مقابل الدولار عند 1.04695 دولار قبل تقليص الخسائر.

وأثار هذا الانخفاض مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي الذي قد يرى العملة الموحدة تصل إلى مستوى التكافؤ مع الدولار للمرة الأولى منذ عقدين.