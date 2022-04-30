سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-4-2022 في محلات الصاغة

يأتي موسم الأعياد وتكثر حفلات الخطبة ومراسم الزواج لذا يقبل الكثيرون على شراء المعدن النفيس ويبحثون عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة المصرية والمحلات التجارية، نظرًا لأنّه العيار الأكثر مبيعًا وشراءًا.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بالمعدن النفيس خاصة في الأعياد وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 30 أبريل التي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب

وتباينت أسعار الذهب في الصاغة المصرية، اليوم، وجاءت أسعار الأعيرة المختلفة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ليتراوح ما بين 1.112 جنيه للبيع و1.122 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر بين 1.271 للبيع، وللشراء 1.282 جنيه في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 ليتراوح ما بين بيع 953 جنيهًا و962 جنيهًا للشراء في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 8,896 شراء 8,976 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم السبت 30 أبريل، وجاءت الأسعار كما يلي:

- وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 846.02 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ45.77 دولار.

- كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 987.03 جنيه، بما يعادل 53.39 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 7,896 جنيه، بما يعادل 427.15 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1,128 جنيه، بما يعادل 61.02 دولار.