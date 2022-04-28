سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28-4-2022 في محلات الصاغة

يبحث الكثير من الشباب خاصة المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في المحلات اليوم، خاصة وأن المعدن الأصفر يشهد حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات العالمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

أسعار الذهب

وفي إطار الخدمات الاخبارية التي تقدمها الجريدة بشكل يومي على صفحاتها، تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، بالإضافة إلى باقي الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة في بداية المعاملات اليومية في أسواق المال اليوم الخميس الموافق 28 أبريل والتي جاءت كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم ما بين 1.095 جنيه للبيع و1.105 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر بيع 1.251 شراء 1.274 جنيه للشراء في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين بيع 939 شراء 956 جنيهًا للشراء في المحلات.

فيما تراوح سعر الجنيه الذهب بين بيع 8,760 شراء 8,920 جنيه للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ في بداية تعاملات اليوم الخميس 28 أبريل، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 860.08 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ46.22 دولار.

- كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,003 جنيه، بما يعادل 53.93 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال نحو 8,028 جنيه، بما يعادل 431.42 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.147 جنيه، بما يعادل 61.63 دولار.