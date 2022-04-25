سعر الذهب يتراجع 12 جنيها.. وتوقعات بهبوط جديد اليوم

سجّل سعر الذهب تراجعًا كبيرًا بقيمة 12 جنيهًا خلال يوم وسط توقعات بمزيد التراجع شريطة استمرار الأوقية عند مستوى 1.930 دولار.

سعر الذهب محليا

بيع عيار 24 بسعر 1.251 مقابل 1.263 جنيه اليوم الاثنين بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وبيع عيار 12 بسعر 1.095 جنيه، وبيع عيار 18 بسعر 939 جنيهًا، فيما سجل سعر بيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و760 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

سجّلت الأوقية 19.15.00 دولار، وبيع الجرام عيار 21 بسعر 53 .43 دولار فيما بيع جرام عيار 18 بسعر 46.17 دولار.

الأسباب الحقيقية وراء تراجع سعر الذهب اليوم

وأرجع هاني فكري رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، في تصريحاته لـ«الوطن» أسباب التراجع إلى ارتفاع سندات الأمريكية والدولار، إلى ضغط الدولار القوي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ يراهن المستثمرون بشكل متزايد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع لكبح جماح التضخم المرتفع.

وأضاف أنَّه يعقب كل ارتفاع تراجعًا يتزايد مع الحركة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين في الذهب، إذ أنَّه من المعروف أن أسعار الذهب تتجه للانخفاض عندما ترتفع العوائد.

وفى سياق آخر، أشار إلى أنَّ هذه الأسباب الحالية شجعت المستثمرين على بيع الذهب في أثناء الارتفاعات، مما أدى إلى زيادة المعروض منه طبقًا لآلية العرض والطلب، خاصة إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم فإن جاذبية الذهب كتحوط من التضخم على المدى الطويل، إذ لم يعد المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة ويختارون الأصول مع التعرض لظروف النمو العالمي.

ولفت إلى أنَّه مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية أو الصين وتايوان، يمكن أنَّ تؤدي إلى ارتفاع في الذهب وهو ما يمكن أن يرفع الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة.

حركة نشطة للمبيعات بمحلات الصاغة بنسبة 20%

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل كبير بالسوق العالمية، خاصة أنَّ الذهب له بورصة عالمية يتمّ الرجوع إليها في جميع الدول، إذ يجرى حساب الجرام وفق الأسعار العالمية الذهب كل دقيقة وسعر الدولار المحلي، وإذا انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال العام الحالي، ستنخفض أسعار الجرام في مصر مما يزيد من فرص الشراء في ذلك الوقت.

وتوقع حركة نشطة للمبيعات بمحلات الصاغة بنسبة 20% لشراء الشبكة حاليًا، إلا أنَّها لم تبلغ بعد المستهدف فى عيد الفطر هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار.