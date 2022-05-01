حظك اليوم برج العقرب الأحد 1-5-2022 عاطفيا ومهنيا

على المستوى المهني يكون مولود برج العقرب من الشخصيات القيادية والناجحة، والتي يمكنها إثبات نفسها بسهوله، أما على المستوى الشخصي فهو من الشخصيات الحنونة والمحبة، لكنها تتحول إلى النقيض تمامًا عندما تشعر بالخيانة أو الغدر، ولا يمكن أن يهدأ إلا بعد أن يحقق انتقامه

ولمواليد برج العقرب الذين ولدوا في الفترة ما بين 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، يتابعون مدى تأثير حركة الكواكب على طاقتهم اليومية، يستعرض موقع بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والعائلي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في التقرير التالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، ينصحك الفلك أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي يكون حظ مواليد برج العقرب، سواء كنت متزوجًا أو مرتبطًا استمع للطرف الآخر، وكن عادلًا ولا تبخسه قدره، واهتم بصحتك.

مشاهير برج العقرب

من الصعب السيطرة على مواليد برج العقرب، خاصة إذا كان الطموح العملي ورغبتهم في النجاح قوية، وهناك الكثير من المشاهير الذين أثبتوا هذا وعلى رأسهم طبيب القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، الأمير تشارلز، منى عبدالغني، أحمد فهمي، أمينة خليل، محمد حماقي، أسيل عمران، الفنان خالد سليم، الفنان ماجد المهندس، طارق لطفي، صلاح السعدني، محمد فراج.