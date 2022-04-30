موعد صلاة عيد الفطر 2022 في عمان والممنوعون منها

من المقرر أن تستطلع سلطنة عمان غدًا هلال شهر شوال، ومن ثم معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022، إلا أن الصلاة هذا العام تأتي كذلك وسط المحاذير والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتي حددتها اللجنة المكلفة بالتعامل مع ملف كورونا في ضوء تطورات الوباء، والتي يأتي في مقدمتها منع غير المتلقين للقاح كورونا من أداء صلاة عيد الفطر.

وحضت السلطات العمانية المواطنين على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما أنها حضت على تجنب المصافحة باليد أو المعانقة في تبادل التهاني في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في عمان وأهم ضوابط الصلاة

وقبل الحديث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في عمان، يذكر أن السلطات العمانية كانت أعلنت قبل أيام مجموعة من الضوابط تتعلق بصلاة عيد الفطر، والتي يأتي في مقدمتها أن الصلاة ستكون قاصرة على أولئك الذين تلقوا أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما يشمل القرار منع الأطفال أقل من 12 سنة من أداء صلاة العيد، بحسب ما أعلنت اللجنة المكلفة بالتعامل مع تطورات فيروس كورونا، والتي أكدت كذلك ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المصافحة باليد خلال الصلاة

وفي ظل تطورات فيروس كورونا، دعت اللجنة الجميع، ممن سيقومون بصلاة عيد الفطر، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في سلطنة عمان

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2022 في سلطنة عمان هذا العام في الساعة 05:46 دقيقة، حيث يحرص العمانيون على أداء الصلاة وتبادل التهاني والتوجه إلى الأهل والأحباب لزيارة بعضهم البعض.

ولا تختلف بقية المدن عن هذا الموعد كثيرا إذ تزيد أو تقل دقائق معدودة، بحد أقصى نحو 13 دقيقة، وذلك في مدينة صلالة، وستكون الصلاة في العاصمة مسقط في تمام الساعة 05:46 صباحًا.