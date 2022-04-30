موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تبوك بالسعودية

مع إعلان المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك جرى البحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تبوك بالمملكة.

ويستعد المواطنون في المملكة العربية السعودية لأداء صلاة عيد الفطر، وأعلنت وزارة الأوقاف السعودية موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تبوك، بعد إعلان أن أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية بعد غد الإثنين.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في تبوك

وأضافت السلطات بالمملكة العربية السعودية، أن موعد صلاة عيد الفطر في تبوك سيكون في الساعة السادسة وثمانية دقائق.

وقالت وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية، إن صلاة عيد الفطر تمتد حتى ربع ساعة مع خطبة قصيرة، منوهة إلى ضروروة الالتزام بكافة إجراءات الوزارة المحددة لأداء صلاة عيد الفطر فى المساجد والمصليات.

وأوضح العلماء في المملكة العربية السعودية أن آخر موعد لأداء صلاة عيد الفطر في تبوك 2022 هو قبل أذان الظهر، في أول أيام عيد الفطر الموافق الإثنين 2 مايو 2022 وتستمر إجازة عيد الفطر في السعودية حتى الأربعاء 4 مايو 2022.

صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية

وتختلف صلاة عيد الفطر في السعودية 2022 من محافظة لأخرى بعدد دقائق بسيطة معدودة.

وأعلنت عدة دول عربية بينها السعودية والإمارات ومصر، مساء السبت، أن يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان، ويوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان، فيما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.