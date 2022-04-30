موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء بالمغرب

يترقب كثير من مواطني العالمين العربي والإسلامي انتهاء شهر رمضان ليحتفلوا بعيد الفطر المبارك والذي تبدأ طقوسه بالصلاة والتكبيرات، ولهذا يبحث كثيرون عن مواعيد الصلاة، ومنها على سبيل المثال موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء في المملكة المغربية، والتي سيسمح هذا العام بأدائها في الساحات والمساجد بعد أن منعت لعامين، وفق ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وقامت السلطات المغربية ببعض الإجراءات استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك والتي يأتي في مقدمتها وضع خطة احتياطية للتعامل مع الأمطار في المدن التي يتوقع سقوط أمطار بها.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء وأهم ضوابط الصلاة

وقبل الحديث عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء وتحديده، يجب الإشارة إلى أن المواطنين المغاربة حرموا من إقامة صلاة عيد الفطر في الساحات والمساجد لعامين، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا ليس على المغرب فقط بل على جميع دول العالم، والتي لجأت إلى اتخاذ كثير من الإجراءات للوقاية من الفيروس.

لكن هذا العام، أصدرت السلطات وتحديد مندوبية الأوقاف الإسلامية قرارا مهما يتعلق بصلاة عيد الفطر 2022 في المغرب، إذ أنه سيسمح للمواطنين بأداء الصلاة في المصليات وحددت قائمة بهذه المصليات، كما سمحت بالصلاة في بعض المساجد المحددة لتفادي الزحام.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء.. توقعات بارتفاع أعداد المصلين

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية، فإن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الدار البيضاء سيكون 05:56 صباحا، أي بعد نحو 4 دقائق فقط من موعد إقامة الصلاة في مدينة الرباط عاصمة المغرب.

ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير على المصليات المخصصة لصلاة عيد الفطر، إذا تم القياس على أعداد المصلين الذين كانوا يتوجهون إلى المساجد لأداء صلاة التراويح طوال شهر رمضان الكريم.