تضاعف كميات القمح الموردة في الدقهلية خلال 3 أيام.. وصلت إلى 2322 طنًا

تضاعفت الكميات الموردة من القمح المصري المنتج عام 2022 الموردة إلى صوامع وهناجر وشون الدقهلية، في اليوم الثالث عما تم توريده خلال أول يومين من فتح باب التوريد، في 26 إبريل لترتفع الكميات الموردة إلى 2322 طن قمح، بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلي الجهات المسئولة عن منظومة القمح بالمحافظة.

وذلك في إطار السعي لتطبيق كافة ضوابط التوريد هذا العام حتى تصل إلى الكميات المستهدف توريدها وحفاظا علي كل حبة قبح منتجه محلية حتى تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من القمح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

توريد 2322 طن قمح حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين

قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال يومين فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الجاري بلغت 2322 طن حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد.

وأضاف صليب لـ«الوطن» أن ما تم توريده إلي شون البنك الزراعي المصري، بلغت 563 طن و573 كيلو جرام، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 614 طن و356 كيلو جرام، وصوامع الشركة المصرية القابضة، 1144 طن و868 كيلو جرام.

أسعار القمح المصري عام 2022

وأشار إلى أن سعر استلام اردب القمح هذا العام شاملة الحافز الاستثنائي مبلغ 885 جنيها للإدرب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة ‏نظافة 23 ‏قيراط، ومبلغ 865 جنيها للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن كميات توريد القمح الموردة ستتضاعف خلال الأيام القادمة، مع زيادة حصاد القمح، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح في الدقهلية تصل ‏إلى ‏‏262 ألف و868 فدان، وتم تجهيز 34 موقعا تشمل الصوامع والشون ‏والهناجر ‏بمراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الأقماح وتصل السعة التخزينية لهذه المواقع إلى 265 ‏ألف طن ‏قمح‎.‎