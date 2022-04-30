موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2022.. آخر المحافظات احتفالا 

تتجه أعين المواطنين إلى معرفة موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2022، وذلك قبل ساعات من عيد الفطر المبارك الذي تنطلق أولى أيامه فجر بعد غد الاثنين، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، حيث يخرج المواطنون إلى الشواطئ والحدائق للتنزه والاستمتاع بأجواء العيد.

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة الإسكندرية وكل الاستعدادات التي تصاحب صلاة العيد، والتي تنطلق الساعة 5:40 فجر بعد غد الاثنين.

ويشير هذا التوقيت إلى أن محافظة الإسكندرية ستكون آخر المحافظات احتفالا بالعيد، حيث أن صلاة عيد الفطر تبدأ في المحافظات الأخرى مبكرا في حدود 10 دقائق عن موعد الإسكندرية.

استعدادات صلاة عيد الفطر 2022 في الإسكندرية

وقبل انطلاق موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في محافظة الإسكندرية بدأت أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين، وذلك على مستوى الأحياء، فضلا عن تطهير جميع المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك.

وشهد حي شرق اعمال تطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي، وفي حي وسط تمت أعمال تطهير المساجد وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي وجميع المناطق الساخنة.

حي «المساجد» يستعد لعيد الفطر

بينما قام حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، بأعمال غسيل الأرصفة والميادين وتطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك، حيث يلقب هذا الحي بحي المساجد نظراً لوجود مجمع المساجد به وبالتحديد مسجد المرسي أبو العباس الذي يعد أشهر مساجد الإسكندرية.