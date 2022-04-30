ضبط 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر في حملات بغرب الإسكندرية

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، قرابة 4 أطنان لحوم مجهولة المصدر في أسواق العامرية غلرب الإسكندرية، وذلك عقب تعليمات مشددة من التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على ثلاجات اللحوم المجمدة، حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

ضبط ثلاجتي لحوم مجمدة بدون ترخيص

بدأت الواقعة حين ترأس جمال عمار، وكيل المديرية، حملة تموينية بنطاق العامرية، رافقه حسن داود، مدير ادارة تموين العامرية، وإبراهيم مرسال، رئيس الرقابة، عدة حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط ثلاجتي لحوم مجمدة بدون ترخيص، وأخرى مجهولة المصدر، وتم التحفظ من الأولى على عدد 80 كرتونة كبدة أمريكي، وزن الكرتونة الواحدة 27 كيلوجرام، بإجمالي 2160 كيلوجرام كبدة.

وتبين من فحص الثلاجة الثانية لبيع اللحوم المجمدة، لحيازتها لحوم مجمدة وكبدة مجمدة داخل الثلاجة، مجهولة المصدر، وبدون مستندات دالة على الحيازة، وتم التحفظ على عدد 40 كرتونة لحم برازيلي، زنة الكرتونة الواحدة 25 كيلوجرام، بإجمالي 1000 كيلوجرام لحوم مجهولة المصدر.

كما تم ضبط عدد 43 كرتونة كبدة هندي، زنة الكرتونة الواحدة 10 كيلوجرامات، بإجمالي وزن 430 كيلوجرام كبدة، وعدد 20 كرتونة كبدة أمريكي، زنة الكرتونة 12.97 كيلو، بإجمالي 260 كيلوجرام كبدة تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات اللازمة.

حملات للمرور على مناشر القمح

في سياق آخر، ترأس وكيل مديرية التموين، برفقة أماني حلمي، رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية، حملة للمرور على مناشر القمح بقرى العامرية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح، طبقاً لتعليمات الوزارة في هذا الشأن، من التصاريح ولافتات الإعلان عنها، حتى لا تتعرض للمخالفة القانونية.