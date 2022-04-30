أماكن ومواعيد السيارات المتنقلة لشركة المياه في الإسكندرية خلال العيد

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وأماكن وجود خدمة السيارات المتنقلة بأحياء ومراكز المحافظة خلال عطلة إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمات للعملاء بسيارات الخدمة المتنقلة

مواعيد سيارات العملاء في النزهة 2 أيام عطلة عيد الفطر المبارك

وأعلنت الشركة وجود سيارات خدمة العملاء في النزهة 2 خلال عطله إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمات للعملاء بسيارات الخدمة المتنقلة أيام «السبت- الاحد - الأربعاء - الخميس»، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

مواعيد السيارات المتنقلة بمنفذ خدمة سيدي بشر 2

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمنفذ خدمة سيدي بشر 2 في أثناء عطلة عيد الفطر المبارك أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس من الساعة العاشرة صباحا وحتي الثانية ظهرا.

وأكدت أن تمركزات سيارات خدمة العملاء خلال عطلة عيد الفطر المبارك ستكون أيام السبت 30 أبريل والأحد أول شهر مايو والخميس الخامس من شهر مايو بسيارة شرق أمام رافع محمد نجيب سيدي بشر، وسيارة وسط جوار قسم كرموز بشاير الخير 2، وسيارة غرب مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة بمنفذ خدمة عملاء العامرية 2

وتابعت أن السيارات المتنقلة ستكون موجودة بمنفذ خدمة عملاء العامرية 2 في أثناء عطلة عيد الفطر المبارك أيام السبت والأحد والأربعاء والخميس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.