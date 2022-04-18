لبلبة توافق على نصيحة مصطفى شعبان في مسلسل دايما عامر الحلقة 17

تدخل عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية التي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال؛ لمنع ميس زهرة، مديرة المدرسة، من فصل الطلاب المتورطين في تسريب امتحان مادة الرياضيات، واستدعاء أولياء أمورهم، وذلك في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 17.

مسلسل دايما عامر الحلقة 17

وأقنع عامر عبد الرازق، ويجسد دوره مصطفى شعبان، ميس زهرة، وتقوم بدورها لبلبة، في مسلسل دايما عامر الحلقة 17، بضرورة عدم اتخاذ قرارات معادية ضد هؤلاء الطلاب، حتى لا يستغلون مسالة القبض عليهما داخل أحد الملاهي الليلية ضدهما والتشهير بهما على السوشيال ميديا.

عامر عبدالرازق يطلب من الطلاب إبداء ملاحظاتهم حول المدرسة

وطلب عامر عبد الرازق، من ميس زهرة، ضرورة التقرب من الطلاب بالمدرسة، وبالفعل قاما بالمرور على الفصول، وطلبا من الجميع كتابة ملاحظاتهم وآرائهم عن المدرسة بكل ما فيها، ووضعها داخل صندوق زجاجي.

من ناحيته حاول مستر لطفي، وكيل المدرسة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، الوقيعة بين ميس زهرة، ومستر أبو الوفا، صاحب المدرسة ويجسد دوره عمرو عبد الجليل، والتأكيد له أنها سبب المشاكل التي تحدث.