صلاح عبدالله عن تعاونه لأول مرة مع لبلبة في مسلسل دايما عامر: دمها زي العسل

يعد مسلسل دايما عامر، العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين الفنانين صلاح عبدالله ولبلبة، فعلى الرغم من تاريخهما الفني الطويل إلا أنهما لم يلتقيا من قبل على الشاشة، ويجسد الفنانين خلال أحداث المسلسل الرمضاني، «ميس زهرة» مديرة مدرسة رؤية الدولية، و«مستر لطفي» وكيل المدرسة، الذي يريد الاستيلاء على منصبها، من خلال لعبة تتكشف خيوطها واحدة تلو الأخرى.

صلاح عبدالله يخطط للإطاحة بـ لبلبة في دايما عامر

وعن هذا التعاون، قال صلاح عبد الله، في تصريحات لـ«الوطن»، إن دايمًا عامر، أول مسلسل يتعاون فيه مع الفنانة لبلبة، متابعًا: «أنا أعرفها بشكل شخصي، هي فنانة ذات تاريخ فني عظيم، وغالبية مشاهدنا في المسلسل سويًا، وبالتالي سعادتي لا توصف للتعامل معها».

لوكيشن التصوير.. ضحك وهزار

واستطرد قائلًا: « لبلبة إنسانة راقية جدًا ومهذبة لأقصى درجة، والأجمل دمها عسل، ومن حسن حظي التعامل مع مثل هذه الفنانة المتواضعة، رغم كل تاريخها الفني العظيم ده، لكن في التصوير تحس إنها لسه مبتدئة، قلقانة ومتوترة وتسأل كل من حولها عن تفاصيل كثيرة، منها مظهرها وأداءها».

وتابع: «طول الوقت أثناء التصوير أحب أهزر معاها وأضحك، لأنها بشوشة جدًا ومبهجة كأنها طفلة صغيرة، الحقيقة الشغل معها متعة لأنها شخصية مريحة وسلسة جدًا، ودائمًا أقولها إنتِ أحسن واحدة فينا، ودي روح الهواية، الفنان مهما بقى مشهور ونجم لكن يفضل يتعامل بروح الهواة المحبين للفن، هذه هى لبلبة الجميلة المحترمة».

وخلال أحداث مسلسل دايما عامر، يستعين مستر لطفي، بـ عامر عبد الرازق ويجسد دوره مصطفى شعبان، للعمل مشرف اجتماعي، مستغلًا تشابه الأسماء بينه وأستاذ بالجامعة الأمريكية كانت تسعى ميس زهرة للاستعانة به، لزرعه داخل المدرسة بهدف الوصول لأهدافه.