إصابة شخص بطلق ناري في البطن لخلافات المصاهرة بسوهاج

انتهت جلسة صلح لخلافات زوجية بين زوجين بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بمشاجرة بين الزوج ووالد زوجته؛ وأطلق والد الزوجة النار على صهره.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بوصول المدعو «علي.م.ع» 29 عاما، عامل، إلى المستشفى المركزي في البلينا مصابا بعيار ناري.

نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه

وذكر المستشفى في تقرير أن المصاب يقيم في دائرة مركز البلينا، ودخل مصابًا برش خرطوش في البطن من الناحية اليمنى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وإجراء التدخل الجراحي اللازم.

خلافات المصاهرة بين الطرفين

وبسؤال المجني عليه عقب سماح حالته الصحية بذلك، اتهم المدعو «حنفي.م.أ» 56 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا في سوهاج بالتعدي عليه، وإطلاق عيار من سلاح خرطوش «فرد خرطوش» كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته بسبب خلافات المصاهرة بينهما، إذ إنّه زوج ابنته.

اعتراف المتهم وضبطه

وتمكنت قوات الأمن في سوهاج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم «فرد خرطوش»، واعترف بارتكاب الواقعة لخلافات المصاهرة بينهما، إذ إنّه زوج ابنته ودائم الشجار معها، وعند حل آخر شجار بينهما تطور الأمر لمشاجرة بينه وبين صهره، وقع إثرها الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءت القانونية اللازمة.