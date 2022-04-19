إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال بسوهاج

نشبت مشاجرة بين أبناء عمومة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، حيث تطور الخلاف بينهم بسبب لهو الأطفال معا إلى مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة أحدهم.

بلاغ بمشاجرة وإطلاق نيران

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بوجود مشاجرة وإطلاق عيار ناري، وإصابة شخص بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وبانتقال وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة سوهاج إلى موقع الحادث، تبين أن المشاجرة بين كل من جعلوص م، 65 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، مصاب بطلق ناري بالظهر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، وشقيقه كمال م، 55 عاما، عامل كطرف أول للمشاجرة.

وتمثل الطرف الثاني للمشاجرة في القرشي م، 42 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، وشقيقه عبد الرحمن م، 35 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

ضبط أطراف المشاجرة وتحريز السلاح المستخدم

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزه الأول من الطرف الثاني، بندقية آلية و5 طلقات، وبسؤال الطرفين حول الواقعة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر.

واتهم الثاني من الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.