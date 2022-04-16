إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية في البلينا والعسيرات بسبب خلافات الجيرة

أصيب شخص بطلق ناري في مركز العسيرات بسوهاج، كما أصيب آخران «طالب في الإعدادية» و«عامل» بطلقات نارية في مركز البلينا، بسبب خلافات الجيرة في الواقعتين، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة رجل بطلق ناري في العسيرات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول المدعو «ناصر م»، 57 عاما، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حاصل على ليسانس حقوق ويقيم دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، وفقا لبيانات بطاقته الشخصية، مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي بمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المجني عليه حول الإصابة، أفاد باتهام المدعو «طارق ي»، 35 عاما، عامل بناء ويقيم دائرة مركزالمنشاة أيضا بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة بينهما.

خلاف على قطعة أرض

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم والسلاح المستخدم «فرد خرطوش»، وبسؤاله أفاد بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه بسبب الجيرة، حيث اعتادا الشجار حول أحقية الأرض الفاصلة بين منزليهما.

إصابة شخصين بطلقات نارية في البلينا

وفي واقعة أخرى، تبلغ لمديرية أمن سوهاج، وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أن المشاجرة وقعت بين الطرف الأول «كريم أ ح» 12 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، ومصاب بطلق ناري بالبطن من الناحية اليمنى «فتحتي دخول وخروج»، وفقا للتقرير المبدئي لمستشفى البلينا المركزي، و«علاء م م» 18 عاما، عامل ومصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر «فتحتي دخول وخروج»، وقد تم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما وعمل التدخل الجراحي اللازم، وبين الطرف الثاني «سالم ج م» 28 عاما، عامل ويقيم بدائرة قسم شرطة مركز البلينا.

ضبط بندقية آلية بحوزة المتهم

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية، وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.