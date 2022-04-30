إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة بقرية الروضة، التابعة لدائرة مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بها، ما تسبب في سقوطها داخل الترعة، دون وقوع وفيات في الحادث.

استخراج جميع الركاب من الترعة دون وفيات

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم إخراج الركاب من الترعة بمساعدة الأهالي، ونقل المصابين إلى مستشفي بركة السبع لتقديم الرعاية الطبية لهم، وتبين أن الإصابات سحجات وكدمات متفىقة بالجسم وحالة جميع المصابين مستقرة .

ضبط سائق النقل الثقيل المتسبب في الحادث

وأكد عدد من أهالي قرية الروضة، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل تسير بسرعة كبيرة متجهة من أعلى كوبري بركة السبع إلى طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بسيارة ركاب ميكروباص، ما أدى إلى سقوطها في الترعة، وتم ضبط سائق النقل الثقيل من قبل قوات الأمن، وتم انتشال الميكروباص بمعرفة رجال الشرطة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد أسامة علامه مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بسقوط سيارة ركاب في ترعة قرية الروضة، إثر حادث تصادم بسيارة أخرى.

وضُبط قائد السيارة، ونُقل المصابون إلى المستشفى وحالتهم مستقرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.