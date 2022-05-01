مع آخر ساعات رمضان.. أين تخرج زكاة عيد الفطر بسوهاج؟

مع الساعات القليلة التي تفصلنا على ختام شهر رمضان، تظل الفرصة الأخير لإقامة شعائر الركن الثاني من أركان الإسلام «إتاء الزكاة»، حيث يتم إخراج زكاة عيد الفطر بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.

قيمة الزكاة للفرد برمضان 2022

وأعلنت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن قيمة زكاة عيد الفطر لرمضان عام 2022، بأن سعر أردب القمح يصل إلى 900 جنيه أي أن سعر كيلو القمح يصل إلى 6 جنيهات، وبينما الزكاة للفرد تساوي صاعا من القمح وهي تزن 2.04 كيلو، فإن مقدار الزكاة يبلغ 12،34 جنيها، لتحددها دار الإفتاء المصرية بـ15 جنيها كحد أدنى لزكاة الفرد في رمضان.

بيت الزكاة والصدقات المصري بسوهاج

ويوجد العديد من مصارف الزكاة بمحافظة سوهاج من أهمها وأولها بيت الزكاة والصدقات المصري والذي يوجد بديوان عام منطقة سوهاج الأزهرية، حيث صدر قرار من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رقم 133 لسنة 2018 بتخصيص بيت للزكاة والصدقات المصري بمختلف أنحاء الجمورية.

أماكن إخراج الزكاة بسوهاج

فضلا عن المؤسسات الخيرية والتطوعية العديدة بمحافظة سوهاج والتي من أهمها «مؤسسة صناع الحياة ومؤسسة صحبة الخير ومؤسسة الأورمان ومؤسسة صحبة الخير»، ليتم التبرع بقيمة الزكاة لإحدى تلك المؤسسات، حيث يمكن التواصل بهم هاتفيا، أو زيارتهم بالمقر بمركز ومدينة سوهاج.

كما يفضل البعض إخراجها لأشخاص وليس مؤسسات، ولكن يتم إخراجها جميعا قبل صلاة عيد الفطر المبارك.